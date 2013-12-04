Сборная России опустилась на 11-е место в рейтинге ФИБА

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Сборная России опустилась на две позиции и переместилась на 11-е место в рейтинге ФИБА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Тройка лидеров осталась прежней: возглавляет рейтинг сборная США, испанцы идут вторыми, сборная Австралии – третьей.

Обновленная версия рейтинга ФИБА:

1 (1). США – 781,6 очка;
2 (2). Испания – 722,9,
3 (3). Австралия – 666,5,
4 (4). Аргентина – 663,7,
5 (6). Сербия – 661,3,
6 (5). Франция – 656,5,
7 (7). Греция – 647,4,
8 (8). Литва – 635,2,
9 (10). Чехия – 591,5,
10 (11). Бразилия – 589,4,
11 (9). Россия – 585,4.

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