Ватутин, Богачев, Кудрявцев, Холден и Барчо введены в Зал славы Единой лиги ВТБ

За день до Матча всех звезд лиги ВТБ-2020 прошла церемония введения в Зал Славы лиги.

Членами Зала Славы стали пять знаковых для лиги личностей.

Джей Ар Холден – первый чемпион лиги и первый MVP финала ( ).

Александр Кудрявцев – самый результативный белорусский игрок в истории лиги, входит в Топ-10 самых результативных игроков чемпионата и в Топ-20 лучших игроков по количеству сыгранных матчей и забитых трехочковых (Минск-2006/ ).

Андрей Ватутин – 9-кратный чемпион Лиги ВТБ в должности президента ЦСКА. Выиграл 9 чемпионских титулов из 10 возможных. Самый побеждающий президент клуба Лиги в истории турнира.

Евгений Богачев – 5-кратный призер Лиги ВТБ в должности президента . Трижды выходил в финал чемпионата. Один из самых побеждающих президентов в истории Лиги.

Аскер Барчо – 9-кратный чемпион Лиги ВТБ в должности массажиста клуба. Работает в ЦСКА на протяжении 55 лет.

Хромающий Фрилэнд, воспаривший Де Коло. Умеет ли ЦСКА тратить деньги?

Жена Андрея Кириленко – бизнес-леди. У нее можно купить все: от БАДов и душевного удовлетворения до самого президента РФБ