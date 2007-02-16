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    Награда лучшему игроку Матча всех звезд НБА будет названа именем Кобе Брайанта

    Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА видео Матч всех звезд НБА Адам Сильвер Баскетбол

    Комиссионер НБА Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что награда лучшему игроку Матча всех звезд будет названа в честь легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта.

    Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калабасасе, Калифорния.

    Кобе 18 раз участвовал в Матче всех звезд НБА, из них 17 подряд, и является его 4-кратным MVP (2002, 2007, 2009, 2011). Защитник «Лейкерс» пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. Кобе завершил карьеру в 2016 году.

    Матч всех звезд-2020 пройдет 16 февраля в Чикаго.

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