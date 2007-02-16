Награда лучшему игроку Матча всех звезд НБА будет названа именем Кобе Брайанта

Комиссионер НБА Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что награда лучшему игроку Матча всех звезд будет названа в честь легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта.
Commissioner Adam Silver announced that the NBA All-Star Game MVP Award will be renamed the Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/bcclrRsk4X— NBA TV (@NBATV) February 16, 2020
Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калабасасе, Калифорния.
Кобе 18 раз участвовал в Матче всех звезд НБА, из них 17 подряд, и является его 4-кратным MVP (2002, 2007, 2009, 2011). Защитник «Лейкерс» пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. Кобе завершил карьеру в 2016 году.
Матч всех звезд-2020 пройдет 16 февраля в Чикаго.