Кобе Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Легенда Кобе Брайант и его дочь Джианна были похоронены в пятницу, 7 февраля, сообщает The Los Angeles Times. Местом проведения был Мемориальный парк Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния.

Брайант и 13-летняя Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калабасасе, Калифорния. Их останки были возвращены семье Брайанта в прошлый вторник. Семья решила проститься с легендарным баскетболистом на закрытой для посторонних службе.

Церемония прощания запланирована на 24 февраля в Стейплс-центре. Февраль, являющийся вторым месяцем, представляет игровой номер Джианны в Академии спорта Мамба. 24 соответствует одному из двух номеров Кобе в «Лейкерс».

Предварительный отчет Национального управление безопасности на транспорте указал, что никаких признаков отказа двигателя, способствующих аварии, не было, что подтверждает теорию о том, что виновата дезориентация пилота в условиях сильного тумана.

Последний полет Кобе Брайанта. Реконструкция событий перед катастрофой

Предупреждение от диспетчера о малой высоте за секунды до катастрофы и плохая видимость: что известно о катастрофе вертолета Кобе

Вертолет Кобе был такой же частью фольклора НБА, как бросок с отклонением и мемы про пас

Две подруги Джанны, их родители, тренер и пилот. Кто погиб вместе с Кобе и его дочерью