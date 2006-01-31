Джейсон Тейтум, Домантас Сабонис, Бэм Адебайо, Донован Митчелл и Брэндон Ингрэм дебютируют на Матче всех звезд

Еще пять игроков станут дебютантами Матча всех звезд в 2020-м. К Луке Дончичу, Паскалю Сиакаму и Трэю Янгу добавятся Джейсон Тэйтум, Домантас Сабонис, Бэм Адебайо, и Брэндон Ингрэм.

Сегодня инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал список резервистов.

Восток будут представлять: («Майами»), Кайл Лаури («Торонто»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Крис Миддлтон («Милуоки»), («Бостон»), Бэм Адебайо («Майами»), Домантас Сабонис («Индиана»).

От Запада сыграют: Крис Пол («Оклахома»), («Хьюстон»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Донован Митчелл («Юта»), («Новый Орлеан»), Никола Йокич («Денвер») и Руди Гобер («Юта»).

Ранее стали известны стартовые пятерки:

От Востока выступят разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, форварды «Торонто» и «Милуоки» Паскаль Сиакам и Яннис Адетокумбо, а также центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Запад будут представлять разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, форварды «Лейкерс» и «Клипперс» Леброн Джеймс и Кавай Ленард, а также форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.

Матч всех звезд 2020 состоится в Чикаго 16 февраля.

6 февраля капитаны – Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо – наберут из представленных игроков две команды. Драфт будет проходить в два раунда: сначала игроки, выбранные в старт, затем – резервисты.

Сегодня НБА также изменила формат Матча всех звезд в честь погибшего на этой неделе Кобе Брайанта.

Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, и команды будут сражаться за победу в каждой из них. Перед началом четвертой четверти будет исключен отсчет времени и будет установлена окончательная отметка, которая определит победителя матча. Финальная отметка будет сформирована путем сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавлением 24 очков к результату лидирующей команды – в честь игрового номера Кобе Брайанта.

Например, перед началом четвертой четверти счет 100:95. Победителем матча станет та команда, которая первой преодолеет отметку в 124 очка.

Каждая команда будет выбирать благотворительные организации, которым будут пожертвованы денежные средства в зависимости от выступлений. За победу в четверти команда отдаст 100 тысяч долларов, за победу в матче – 200 тысяч.

В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд