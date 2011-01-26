Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Филадельфией» обошел легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта и поднялся на третье место в списке самых результативных игроков . Историческим оказалось попадание из-под кольца в третьей четверти, благодаря которому лидер набрал 33644-е очко в карьере.

Первое и второе места в списке самых результативных игроков в истории занимают центровой «Милуоки» и Карим Абдул-Джаббар (38387) и форвард «Юты» и Карл Мэлоун (36928). Джеймс в среднем за карьеру набирает 27,1 очка за игру, и ему понадобится 1,75 сезона, чтобы обойти Мэлоуна, и 2,5 сезона, чтобы занять общее первое место.

Леброну Джеймсу 35 лет. В этом сезоне он в среднем набирает 25,2 очка, 7,7 подбора и 10,8 передачи (лучший показатель в лиге).

В начале недели Кобе Брайант сказал, что обязательно поздравить Джеймса, когда тот повторит его достижение.

«Леброн перешел в «Лейкерс». Теперь он часть нашего братства. Поэтому нужно ценить его как спортсмена, ценить то, что он сделал, потому что это потрясающе.

Конечно же, я обязательно позвоню ему и поздравлю его. Очень рад за Брона, он столько всего уже совершил и продолжает двигаться дальше, он великий игрок.

Меня забавляет, что люди очень кипятятся из-за того, кто из нас лучше. Понимаю, что это болельщики, что баскетбол – это повод для споров и что это никогда, никогда не закончится. Но для нас спортсменов, для меня, Брона и остальных, все иначе: мы уважаем друг друга и не участвуем в подобных дискуссиях», – заявил Брайант в интервью Los Angeles Times.