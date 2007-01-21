Наверх
Sports.ru NBA

    Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд, набрав 61 очко в матче с «Уорриорз»

    Теги Голден Стэйт Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

    Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный и клубный рекорды результативности, набрав 61 очко в матче с «Уорриорз» (129:124 ОТ).

    За 45 минут на площадке Лиллард реализовал 17 из 37 с игры, включая 11 из 20 из-за дуги, а также 16 из 16 штрафных. В его активе также 10 подборов и 7 передач при двух потерях.

    Предыдущий рекорд Лилларда составлял 60 очков и был установлен в текущем сезоне в игре с «Бруклином».

    Лидер «Блэйзерс» является рекордсменом НБА по результативности в одном матче для игроков ростом 191 см и ниже.

    В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья