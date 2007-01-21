Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд, набрав 61 очко в матче с «Уорриорз»

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард обновил личный и клубный рекорды результативности, набрав 61 очко в матче с «Уорриорз» (129:124 ОТ).

За 45 минут на площадке Лиллард реализовал 17 из 37 с игры, включая 11 из 20 из-за дуги, а также 16 из 16 штрафных. В его активе также 10 подборов и 7 передач при двух потерях.

Предыдущий рекорд Лилларда составлял 60 очков и был установлен в текущем сезоне в игре с «Бруклином».

Лидер «Блэйзерс» является рекордсменом НБА по результативности в одном матче для игроков ростом 191 см и ниже.

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