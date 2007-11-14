Евролига. 8-й тур. «Химки» победили «Милан», «Зенит» в гостях уступил «Эфесу»

Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» победили итальянский «Милан».
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях уступил турецкому «Анадолу Эфесу».
Евролига
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (24 + 7 передач), Букер (11), Йович (10), Гилл (9), Моня (0) – старт; Жеребко (19), Крамер (9), Бертанс (3), Эванс (2), Карасев (0).
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (24 + 6 передач + 5 потерь), Пляйсс (13), Синглтон (6), Бобуа (4), Балбай (0) – старт; Ларкин (22), Шанлы (13), Андерсон (4 + 8 подборов), Питерс (4), Гечим (0).
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 14 ноября, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Химки Россия – 6-2, Милан Италия – 6-2, Анадолу Эфес Турция – 6-2, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-6, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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