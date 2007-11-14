Евролига. 8-й тур. «Химки» победили «Милан», «Зенит» в гостях уступил «Эфесу»

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Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» победили итальянский «Милан».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях уступил турецкому «Анадолу Эфесу».

Евролига

Регулярный чемпионат

8-й тур

Химки Россия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14)
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (24 + 7 передач), Букер (11), Йович (10), Гилл (9), Моня (0) – старт; Жеребко (19), Крамер (9), Бертанс (3), Эванс (2), Карасев (0).
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Скола (16 + 8 подборов), Родригес (13), Мицов (11), Брукс (4), Уайт (2) – старт; Ролл (14), Недович (13 + 7 передач), Тарчевски (6), Мэк (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Зенит Россия 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38)
Дата проведения
14 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Мицич (24 + 6 передач + 5 потерь), Пляйсс (13), Синглтон (6), Бобуа (4), Балбай (0) – старт; Ларкин (22), Шанлы (13), Андерсон (4 + 8 подборов), Питерс (4), Гечим (0).
Зенит
Понитка (6), Томас (2), Айверсон (2), Альбиси (0), Трушкин (0) – старт; Холлинз (26), Айон (21), Пушков (12), Ренфро (5 + 10 передач), Понкрашов (5), Хвостов (5), Аброматис (4).

Панатинаикос Греция  –  Альба Германия 81:86 (4 четверть)
Дата проведения
14 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Кирольбет Баскония Испания  –  Маккаби FOX Израиль 24:32 (2 четверть)
Дата проведения
14 ноября, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Барселона Ласса Испания 35:16 (2 четверть)
Дата проведения
14 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Химки Россия – 6-2, Милан Италия – 6-2, Анадолу Эфес Турция – 6-2, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-6, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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