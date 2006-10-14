Грегг Попович: «Трамп беспомощен, бессилен и труслив по сравнению с Сильвером»

Главный тренер Грегг Попович ответил на выпад со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп сказал, что Попович и («Голден Стэйт») «без проблем высказываются плохо о своей стране, но боятся сказать что-то негативное о конфликте между НБА и Китаем».

«Я лишь сравнил то, как демонстрирует свои принципы и смелость в сложной ситуации, с тем, как наш президент реагирует в компании авторитарных лидеров других стран. Будь то Саудовская Аравия, Северная Корея, Россия или Турция, или кто бы то ни было, он выглядит довольно беспомощным, бессильным и трусливым в сравнении с ними.

Адам Сильвер поддержал нашу нацию и ее принципы. В наши дни это очень важно. Иногда это отчасти по Оруэллу. Мы живем в стране, где хочется спросить: «Это действительно происходит?»

Но различие очевидное. Сравните, как наш президент ведет себя с лидерами другими стран, как он общается с ними, с тем, как отреагировал Адам Сильвер. Я гордился им. Это было здорово», – передает слова Поповича The San Antonio Express-News.

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