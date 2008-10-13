Дональд Трамп: «Керр выглядит слабым и жалким. Не хочу видеть его в Белом доме!»

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.

Трамп ранее высказал недовольство в связи с тем, что Керр отказался комментировать конфликт НБА с Китаем. Тренер заявил, что действия президента напоминают «цирк».

«Так забавно наблюдать, как Стив Керр унижается и потакает, когда ему задают простой вопрос о Китае. Он провалился и выглядит слабым и жалким. Не хочу его в Белом доме!» – написал Трамп в твиттере.

Керр ранее неоднократно выступал с критикой Трампа. «Уорриорз» после победы в чемпионате отказались от традиционного посещения Белого дома.

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