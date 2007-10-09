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    В Китае арестовали болельщика «Рокетс». Он опубликовал свое фото с китайским флагом и зажигалкой

    Теги происшествия Хьюстон НБА болельщики фото Дэрил Мори Политика соцсети Баскетбол

    Во понедельник в китайской провинции Гирин полиция арестовала местного болельщика «Хьюстона».

    25-летний мужчина по фамилии Ванг опубликовал в социальной сети Weibo собственную фотографию в майке Джеймса Хардена. В руках он держал китайский флаг с поднесенной к нему зажигалкой.

    Ванг подписал пост «Живу и умираю вместе с командой» и «Придите и поймайте меня».

    Правый глаз Ванга был закрыт повязкой, что отсылает к событиям в Гонконге. Девушка-волонтер первой медицинской помощи, которой выстрелили в глаз, стала одним из символов антикитайских протестов.

    Полиция объявила о том, что арестовала мужчину за оскорбление национального флага, разместив соответствующее сообщение в Weibo. Пост собрал почти 200 тысяч лайков и тысячи комментариев, поддерживающих быструю реакцию представителей закона.

    Аккаунт Ванга был удален с Weibo.

    НБА втянута в политический конфликт с Китаем после того, как генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори поддержал в твиттере протесты в Гонконге.

    Китайцы были крайне недовольным твитом Мори, а затем и реакцией самой НБА, которая поддержала генменеджера в праве свободно выражать свои мысли.

    НБА рискует потерять из-за конфликта 4 миллиарда долларов.

    Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег

    Фото: Daily Mail

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