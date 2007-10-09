В Китае арестовали болельщика «Рокетс». Он опубликовал свое фото с китайским флагом и зажигалкой

Во понедельник в китайской провинции Гирин полиция арестовала местного болельщика .

25-летний мужчина по фамилии Ванг опубликовал в социальной сети Weibo собственную фотографию в майке Джеймса Хардена. В руках он держал китайский флаг с поднесенной к нему зажигалкой.

Ванг подписал пост «Живу и умираю вместе с командой» и «Придите и поймайте меня».

Правый глаз Ванга был закрыт повязкой, что отсылает к событиям в Гонконге. Девушка-волонтер первой медицинской помощи, которой выстрелили в глаз, стала одним из символов антикитайских протестов.

Полиция объявила о том, что арестовала мужчину за оскорбление национального флага, разместив соответствующее сообщение в Weibo. Пост собрал почти 200 тысяч лайков и тысячи комментариев, поддерживающих быструю реакцию представителей закона.

Аккаунт Ванга был удален с Weibo.

втянута в политический конфликт с Китаем после того, как генеральный менеджер «Хьюстона» поддержал в твиттере протесты в Гонконге.

Китайцы были крайне недовольным твитом Мори, а затем и реакцией самой НБА, которая поддержала генменеджера в праве свободно выражать свои мысли.

НБА рискует потерять из-за конфликта 4 миллиарда долларов.

Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег

Фото: Daily Mail