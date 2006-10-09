НБА рискует потерять 4 миллиарда долларов в Китае из-за твита Дэрила Мори

НБА была втянута в политический конфликт с Китаем после того, как генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори поддержал в твиттере протесты в Гонконге.
Китайцы были крайне недовольным твитом Мори, а затем и реакцией самой НБА, которая поддержала генменеджера в праве свободно выражать свои мысли.
НБА на протяжении 20 лет активно работала на китайском рынке. Сейчас бизнес сильнейшей лиги мира в Поднебесной оценивается более чем в 4 миллиарда долларов.
Деловые отношения НБА с Китаем находятся под угрозой. Сотрудничество с «Хьюстоном» и лигой приостановили различные компании и организации, включая Li-Ning, Vivo и местную баскетбольную ассоциацию, а китайский госканал CCTV и сервис Tencent прекратили показ предсезонных матчей лиги.
Контракт с Tencent рассчитан на 1,5 миллиарда.
Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег