НБА рискует потерять 4 миллиарда долларов в Китае из-за твита Дэрила Мори

была втянута в политический конфликт с Китаем после того, как генеральный менеджер «Хьюстона» поддержал в твиттере протесты в Гонконге.

Китайцы были крайне недовольным твитом Мори, а затем и реакцией самой НБА, которая поддержала генменеджера в праве свободно выражать свои мысли.

НБА на протяжении 20 лет активно работала на китайском рынке. Сейчас бизнес сильнейшей лиги мира в Поднебесной оценивается более чем в 4 миллиарда долларов.

Деловые отношения НБА с Китаем находятся под угрозой. Сотрудничество с «Хьюстоном» и лигой приостановили различные компании и организации, включая Li-Ning, Vivo и местную баскетбольную ассоциацию, а китайский госканал CCTV и сервис Tencent прекратили показ предсезонных матчей лиги.

Контракт с Tencent рассчитан на 1,5 миллиарда.

Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег