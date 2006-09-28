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«Енисей» впервые в истории Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 28 сентября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» на своей площадке сенсационно обыграл московский ЦСКА.

«Енисей» ранее никогда не побеждал ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – ЦСКА 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20)
Дата проведения
28 сентября, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Положение команд: «Енисей» – 1-0, «Химки» – 1-0, «Локомотив-Кубань», УНИКС – 0-0, «Калев» – 0-0, «Цмоки-Минск» – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 0-0, «Зенит» – 0-0, «Автодор» – 0-0, «Парма» – 0-0, «Зелена-Гура» – 0-1, ЦСКА – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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