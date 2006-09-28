Сергей Базаревич: «В Лиге ВТБ должно быть 15 российских команд»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что в лиге ВТБ должно быть 15 российских команд.

На данный момент в элитном дивизионе 9 команд из России.

– Давайте скажем, что надо сделать, чтобы российскому баскетболу стало лучше.

– Мне не нравятся низшие лиги и молодежные команды. Там посыл неправильный: они все выигрывают наиболее доступными методами. Молодежные команды не могут действовать как взрослые, они должны играть в экстремальный баскетбол.

Я и сам так тренировал молодежку: прессинг, чем быстрее, тем лучше. Они привыкают так играть, тренируются в таком же темпе, привыкают к другому уровню давления.

Юниоры тоже должны играть иначе – без зоны. Агрессивно.

Я уже говорю это больше десяти лет: надо перестать оценивать работу детских тренеров по тому, выиграли ли они какой-то турнир или нет. К сожалению, чтобы выиграть, они начинают использовать неправильные способы: ставить зону, играть акселератами, играть заслонами и так далее. В ущерб развитию индивидуальных качеств игроков – в таком возрасте нужно уметь играть один на один и в защите, и в нападении. Но ничего не меняется, и поэтому можно понять и детских тренеров, зарплата которых зависит от побед.

В Лиге ВТБ должно быть 15 российских команд. Нам нужно больше команд – они не будут проигрывать 40 очков, подтянутся, возьмут каких-то легионеров, будут развивать русских игроков. Представьте, Мотовилов выходил бы против Де Коло и Родригеса, так не охренел бы от Кампаццо.

Суперлига-2 – я бы ввел жесткий возрастной лимит. Меня упрекают в том, что я отбираю у ветеранов хлеб. Так наоборот, пусть они быстрее закончат с этим баскетболом: они и денег не заработали, и время потеряли. Если ты никакой, то иди учиться. Если можешь играть, поезжай за границу. А так они сидят на одном уровне, не пускают молодых да еще и поигрывают на тотализаторе. У меня нет доказательств, но слухи такие ходят, – рассказал Базаревич.

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