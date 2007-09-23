Сергей Иванов: «Говорят, в Лиге ВТБ мало российских команд. Покажите хоть одну, готовую вступить»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему в турнире участвует мало российских команд.

«Часто слышу сетования, что в Единой лиге ВТБ играет очень мало российских команд. Но покажите мне хоть одну команду, готовую вступить в лигу. Их нет, и не предвидится. Нет ни залов, ни спортивного уровня необходимого.



У нас даже в «регулярке» много неожиданных результатов. А посмотрите на женский чемпионате России, где игры заканчиваются с разницей в 60-70 очков. Кому это интересно? Тем, кто сетует, предлагаю найти деньги, сделать бюджет в миллиардик, построить арену, а потом уже нам предлагать этот клуб», – заявил Иванов.

Сборная России заняла на ЧМ-2019 в Китае 12-е место. После этого многие эксперты выражали мнение, что в элитном дивизионе должно быть больше российских клубов.

На данный момент в Лиге ВТБ девять российских команд.

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