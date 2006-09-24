Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов поддержал идею разрешить продажу пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.

Иванов при этом назвал футбольных фанатов «дебилами»: «На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе».

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.

«Мне очень хотелось бы, чтобы Сергей Борисович признал, что он сказал это в сердцах. Если он действительно так считает, то он не прав. Футбольные болельщики далеко не дебилы.

В футболе у нас дела обстоят гораздо лучше, чем в баскетболе, которым он заведует. Я не буду перечислять миллиард проблем баскетбола, и в какой ж... сейчас находится баскетбол, но называть дебилами миллионы российских граждан даже Сергею Иванову я считаю непозволительным.

Я считаю, что это прямое оскорбление наших граждан. Сергей Борисович должен найти какую-то форму либо объяснить сказанное, либо извиниться. Так нельзя. Они не дебилы», – сказал Лебедев.

Лебедев является автором законопроекта о разрешении продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.

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