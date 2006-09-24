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Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»

Теги происшествия болельщики Сергей Иванов Единая лига ВТБ Игорь Лебедев Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поддержал идею разрешить продажу пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.

Иванов при этом назвал футбольных фанатов «дебилами»: «На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе».

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.

«Мне очень хотелось бы, чтобы Сергей Борисович признал, что он сказал это в сердцах. Если он действительно так считает, то он не прав. Футбольные болельщики далеко не дебилы. 

В футболе у нас дела обстоят гораздо лучше, чем в баскетболе, которым он заведует. Я не буду перечислять миллиард проблем баскетбола, и в какой ж... сейчас находится баскетбол, но называть дебилами миллионы российских граждан даже Сергею Иванову я считаю непозволительным.

Я считаю, что это прямое оскорбление наших граждан. Сергей Борисович должен найти какую-то форму либо объяснить сказанное, либо извиниться. Так нельзя. Они не дебилы», – сказал Лебедев.

Лебедев является автором законопроекта о разрешении продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.

«Дедушка сказал мне: «Не забывай, в твоих жилах течет русская кровь». Жеребко играл в финале НБА, а теперь будет бегать за «Химки»

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