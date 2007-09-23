Илона Корстин: «В России рынок не готов платить за баскетбольные телетрансляции»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин сказала, что российское телевидение платит лиге маленькие суммы за право показывать игры чемпионата.

«В России пока рынок не готов платить нам за телетрансляции.

Можно сказать, что покупает права на показ наших игр за тысячу рублей. Это смешно.

Но надо сказать, что они вкладывают в производство этих трансляций порядка двадцати миллионов рублей за сезон», – сказала Корстин.

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