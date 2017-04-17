Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что интерес к баскетболу на сегодня находится на очень низком уровне.

«На данный момент спрос очень низок. Достаточно посмотреть на освещение европейского и российского баскетбола в СМИ. Этим занимаются разве что энтузиасты. Их единицы, системной работы нет. Если бы Сергей Иванов не занимал должность почетного президента Единой лиги ВТБ, то «Матч ТВ» вообще бы не показывал баскетбол. Не стоит заниматься самообманом. Мы знаем реальные телевизионные рейтинги, и они очень низки.

По печатным СМИ и интернет-сайтам ситуация также удручающая. Например, в ведущих спортивных газетах страны нет постоянных баскетбольных обозревателей, не говоря уже о профильных отделах. Это наша общая беда. Сказать, что в этом виноваты клубы или РФБ, не могу», – сказал Ватутин.