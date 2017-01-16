Защитник «Автодора» и сборной России Сергей Быков объяснил, почему в российском баскетболе необходим лимит на легионеров.

«В свое время этот лимит дал возможность вырасти поколению, которое завоевало «бронзу» на Олимпиаде. Несправедливая конкуренция? Да. Но мы должны действовать искусственно в интересах страны. Это приоритет. И отменять его надо тогда, когда будет сильная детская школа. Пока ее нет. Иногда приводят аргумент, что в Испании нет лимита, и все должно быть справедливо. Манипулируют этим, забывая упомянуть, что в Испании сильный детский баскетбол. Когда у нас все молодежные и юношеские года будут систематически в призах, отменяйте и становитесь «испанской лигой»… Мое мнение – лимит необходим.

Когда слабые тренеры оправдывают свои поражения тем, что нет хороших россиян, и во всем виноват лимит, меня это коробит. Такие люди руководствуются позицией «лишь бы себя спасти». Я часто встречался с этим, меня прямо выводило. Всегда вызывал уважение Ивкович. Когда действовал старый лимит, он смог раскрыть за один год Хвостова, Моню, Васильева и меня, при этом давая результат. Он был крайне требовательным, но помогал нам выйти на новый уровень. Это сильный тренер. В том же ключе работали другие балканцы: Малкович, Вуйошевич и Пешич. Казлаускас, например, говорил, что ядро русской команды должны составлять русские. Потому что, если что-то пойдет не так, то местные игроки будут умирать за клуб, в отличие от большинства (но не всех) иностранцев. Местным важно сохранять репутацию в том месте, где они живут. Некомпетентные тренеры просто не могут признаться, что они не умеют воспитывать и требовать», – цитирует Быкова «БИЗНЕС Online».