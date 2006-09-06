Сергей Базаревич: «Каждую игру наш соперник бросал по 36-38 штрафных бросков»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Польши (74:79) в матче чемпионата мира дал понять, что у него есть вопросы по судейству.

Россия практически потеряла шансы на выход в 1/4 финала.

«Каждую игру наш соперник бросал по 36-38 штрафных бросков. Может быть, это у нас неважная защита. Но мы неплохо атаковали, были внутри. По статистике мы были лучше по всем показателям. Но поляки выиграли. Не хочу говорить об удаче. Нам ее, может быть, и не хватило... Как и игроков. Все-таки сложновато без первой пятерки. Но мы показали, что мы приехали бороться, на нас все-таки люди смотрят как на публичных людей.

Соперники забросили два важных трехочковых, вернулись в игру. В концовке нам не хватило концентрации. Хотя, по-моему, решающий трехочковый они забросили после пробежки, надо пересмотреть.

Настроимся ли на Венесуэлу? Будет непросто, но думаю, мы это сделаем», – сказал Базаревич.

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