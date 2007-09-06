Реклама 18+
Реклама 18+

Андрей Кириленко: «Шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Я недоволен выступлением команды на турнире»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко сборная Польши чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко после поражения сборной России от Польши (74:79) в ключевом матче ЧМ по баскетболу заявил, что недоволен выступлением команды.

У россиян лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинал.

«Да, шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Но мы будем в любом случае биться до конца.

Нет, я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», – сказал Кириленко.

Россия отдала победу Польше. Нас не будет в плей-офф ЧМ по баскетболу

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться