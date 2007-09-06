Андрей Кириленко: «Шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Я недоволен выступлением команды на турнире»

Президент РФБ Андрей Кириленко после поражения сборной России от Польши (74:79) в ключевом матче ЧМ по баскетболу заявил, что недоволен выступлением команды.

У россиян лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинал.

«Да, шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Но мы будем в любом случае биться до конца.

Нет, я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», – сказал Кириленко.

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