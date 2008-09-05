Сергей Базаревич: «Видимо, у нас считают, что в НБА тренеры не очень, а в Европе — чуваки!»

В третьем эпизоде подкаста «Панда Джеймс» главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о том, чем отличается подход к оценке работы тренеров в Европе и .

«Я сейчас одну вещь скажу, надеюсь, ее как-то растиражируют. У меня есть некое ощущение, что когда все смотрят на НБА — там большая конкуренция, и все такое — и все говорят, ну вот этим надо дать время, вот они тут молодых сейчас разовьют, вот у них есть три-четыре года до прайма. Все научились терминам: «чемпионское окно», и так далее. А когда это касается Европы, все считают, что надо прийти, и команда должна заиграть сразу! Видимо, считается, что в НБА тренеры такие, не очень, а в Европе — чуваки! То есть от них можно потребовать за месяц стиль создать, выработать культуру, ну все что угодно! А вот в НБА им нужно много времени! Почему так? Или, грубо говоря, команда до нового года не заиграла, давай этого тренера отправим. Это какой-то нонсенс!» – сказал Базаревич.

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