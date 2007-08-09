Кирилл Набутов: «Не вижу смысла смотреть матч ЦСКА против «Химок», за которых будут играть по 3-4 купленных на год черных»

Известный комментатор Кирилл Набутов рассказал, почему больше не комментирует и мало смотрит спорт.

«Я вообще спорт мало смотрю. Почему? Во-первых, его мало показывают. «Матч-ТВ» показывает круглосуточно? Если проанализировать то, что он показывает, то будет понятно, что он акцентируется на футболе, а все остальное... Черт, да столько книг еще не прочитано, да что меняется от того, что я посмотрел еще один матч по волейболу? Если я сегодня не работаю в спортивной редакции, то не должен следить за этим. Что будет, если я посмотрю еще один баскетбол, против петербургского «Зенита»?

Что изменится от того, что я посмотрю еще один матч ЦСКА против «Химок» по баскетболу, если в ЦСКА и «Химках» будут играть по три или четыре черных, которых купили на один год, потом они поменяются местами и будут гонять за другие команды? Что мне от этого? Если я захочу супербаскетбол посмотреть, высшего класса, я тогда залезу в интернет, посмотрю условных «Торонто» против «Чикаго» – экстра-баскетбол американский. Здесь... ну что от этого изменится. Конечно, какой-нибудь ключевой матч еще посмотрю, но так...» – сказал Набутов.