Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» считают, что Кавай умышленно водил их за нос»

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» считают, что Кавай Ленард умышленно тянул время в межсезонье, хотя знал, что подпишет контракт с «Клипперс».
«Лейкерс» во время ожидания упустили возможность подписать некоторых свободных агентов.
«Я слышал жалобы в дни сразу после подписания. «Лейкерс» жаловались, что их водили за нос. Я слышал о жалобах «Торонто». Кавай попросил у них солнце, луну и звезды, а затем оставил перед алтарем.
Суть такова: Ленард все время знал, что не перейдет в «Лейкерс», но выжидал в течение недели, пока другие топовые свободные агенты договорятся о контрактах, потом объявил о решении. Он саботировал «Лейкерс», – сказал Уиндхорст.