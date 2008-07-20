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    Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» считают, что Кавай умышленно водил их за нос»

    Теги Клипперс Лейкерс Торонто НБА Кавай Ленард Баскетбол

    По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» считают, что Кавай Ленард умышленно тянул время в межсезонье, хотя знал, что подпишет контракт с «Клипперс».

    «Лейкерс» во время ожидания упустили возможность подписать некоторых свободных агентов.

    «Я слышал жалобы в дни сразу после подписания. «Лейкерс» жаловались, что их водили за нос. Я слышал о жалобах «Торонто». Кавай попросил у них солнце, луну и звезды, а затем оставил перед алтарем.

    Суть такова:  Ленард все время знал, что не перейдет в «Лейкерс», но выжидал в течение недели, пока другие топовые свободные агенты договорятся о контрактах, потом объявил о решении. Он саботировал «Лейкерс», – сказал Уиндхорст.

    Межсезонье в НБА завершено. Что дальше?

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