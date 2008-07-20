Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» считают, что Кавай умышленно водил их за нос»

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, считают, что Кавай Ленард умышленно тянул время в межсезонье, хотя знал, что подпишет контракт с .

«Лейкерс» во время ожидания упустили возможность подписать некоторых свободных агентов.

«Я слышал жалобы в дни сразу после подписания. «Лейкерс» жаловались, что их водили за нос. Я слышал о жалобах . Кавай попросил у них солнце, луну и звезды, а затем оставил перед алтарем.

Суть такова: Ленард все время знал, что не перейдет в «Лейкерс», но выжидал в течение недели, пока другие топовые свободные агенты договорятся о контрактах, потом объявил о решении. Он саботировал «Лейкерс», – сказал Уиндхорст.

Межсезонье в НБА завершено. Что дальше?