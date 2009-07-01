Переход Джимми Батлера в «Майами» сорвался

Как сообщает The Athletic, трехсторонняя сделка между «Филадельфией», и «Далласом», в результате которой Джимми Батлер должен был перейти в «Хит», сорвалась.

«Майами» не смог договориться с о параметрах сделки. Согласно источникам, «Мэверикс» согласились стать третьей стороной, думая, что они получат Деррика Джонса и Келли Олиника, однако «Хит» отказался отдавать Джонса и предлагал взамен .

«Даллас» не хочет возвращаться к переговорам. Теперь «Филадельфии» и «Майами» необходимо найти другую третью команду для того, чтобы совершить обмен.

Ранее сообщалось, что Батлер продолжит карьеру в «Майами» Обмен пройдет по схеме сайн-энд-трейд, и бывшая команда Батлера – – приобретет защитника Джоша Ричардсона (10,1 млн). Батлер подпишет 4-летний контракт на 142 млн долларов. «Майами» сбросит контракты Деррика Джонса (1,7 млн) и Келли Олиника (12,7 млн), которые отправятся в «Даллас».

Дюрэнт и Ирвинг – вместе в «Бруклине», «Хит» получат Джимми Батлера, «Уорриорс» – Д’Анджело. Онлайн