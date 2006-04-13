НБА рассматривает вариант с проведением дополнительных турниров по ходу сезона

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, лига рассматривает вариант с проведением в будущем турниров по ходу сезона.

В НБА периодически возникают разговоры о целесообразности проведения регулярного чемпионата из 82 матчей и уровня интереса к играм с участием команд из низшей части таблицы.

Сильвер также говорил о том, что формат Матча всех звезд больше не работает.

В лиге считают, что проведение мини-турниров по ходу сезона могло бы стать решением.

«Я знаю, что для большинства американских зрителей это очень чуждая концепция. Мы не привыкли иметь несколько целей по ходу одного сезона. Но это распространенное явление в футболе. Потребовалось бы некоторое время, чтобы развить эти новые традиции, ведь, как мне кажется, первоначальная реакция могла выглядеть так: «Кого волнует, кто выиграет турнир в середине сезона? Самое главное – Кубок Лэрри О’Брайена». Конечно, мы должны рассматривать эти вещи в долгосрочной перспективе.

Лига и игроки заинтересованы в увеличении числа зрителей и повышении их интереса. Формат, который у нас сейчас есть – с одной стороны я, конечно, консервативен – но все же он существует около 50 лет. Наш сезон состоит из 82 матчей и необязательно это самый оптимальный вариант.

Мы в офисе лиги должны быть готовы к вызовам. Важно обращать внимание на меняющиеся привычки зрителей, меняющийся рынок, новые способы работы медиа и как-то подстраиваться под это», – отметил Сильвер.

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