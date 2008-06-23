Дэнни Грин: «Вряд ли мы примем предложение Трампа. Его очень сложно уважать»

Президент США Дональд Трамп сказал, что подумает о том, чтобы пригласить на прием в Белый дом чемпионов НБА – «Торонто».

Защитник «Рэпторс» Дэнни Грин заявил, что даже если такое приглашение последует, вряд ли команда его примет.

«Не думаю, что мы его примем, мягко говоря. Я стараюсь с уважением относиться ко всем в любой сфере деятельности, какое бы безумие ни творилось. Но он делает это невозможным – его невозможно уважать из-за того, что он делает и как он это делает. Так что наш ответ – это твердое «нет»…

Уверен, что он отзовет свое предложение в таком случае. Он скажет: «Я их в любом случае не приглашал». Ничего страшного.

Зато я с нетерпением жду визита к премьеру Канады Джастину Трюдо. Я даже не представляю, как это может быть. Даже не знаю, как выглядит Белый дом в Канаде. Его сын – болельщик «Торонто», он говорит, что я его любимый игрок. Не знаю, правда это или нет, но он так сказал перед всей нашей командой», – сказал Грин.

Джастин Трюдо посетил чемпионский парад в Торонто и пригласил «Рэпторс» к себе на прием.

Трамп ни разу не принимал в Белом доме чемпионские команды из НБА.