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    Эл Хорфорд намерен покинуть «Бостон» и подписать 4-летний контракт с другой командой

    Теги возможные переходы Бостон НБА Эл Хорфорд Баскетбол

    По информации The Boston Herald, центровой Эл Хорфорд больше не ведет переговоры с «Селтикс» о 3-летнем контракте и планирует заключить 4-летнее соглашение с другой командой.

    Ранее сообщалось, что Хорфорд отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20. По действующему соглашению центровой мог получить за следующий сезон 30,7 миллиона долларов.

    Ожидалось, что Хорфорд и «Бостон» в ближайшее время заключат новое соглашение на 3 года с меньшей зарплатой, однако стороны не смогли договориться о сумме.

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