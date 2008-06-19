Эл Хорфорд намерен покинуть «Бостон» и подписать 4-летний контракт с другой командой

По информации The Boston Herald, центровой больше не ведет переговоры с «Селтикс» о 3-летнем контракте и планирует заключить 4-летнее соглашение с другой командой.

Ранее сообщалось, что Хорфорд отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20. По действующему соглашению центровой мог получить за следующий сезон 30,7 миллиона долларов.

Ожидалось, что Хорфорд и в ближайшее время заключат новое соглашение на 3 года с меньшей зарплатой, однако стороны не смогли договориться о сумме.