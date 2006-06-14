Стив Керр: «Томпсон после разрыва связок сказал, что ему надо две минуты на отдых и он будет готов»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил о том, что защитник Клэй Томпсон хотел вернуться на площадку после получения серьезной травмы колена в 3-й четверти 6-го матча финала с (110:114, 2-4).

После игры стало известно, что у Томпсона разрыв крестообразной связки.

«По правилам Клэю надо было бросить штрафной. Кто-то сказал ему об этом в туннеле, он вернулся в игру. Потом мы специально нарушили правила, чтобы он мог покинуть площадку.

Кажется, тогда оставалось 2 минуты до конца третьей четверти. Он сказал: «Дайте мне две минуты и я буду готов». Следующее, что я услышал, что он выбыл до конца матча», – рассказал Керр.

Томпсон реализовал 8 и 12 с игры и набрал 30 очков.