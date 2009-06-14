Кавай Ленард – MVP финальной серии

Форвард «Торонто» признан MVP финальной серии. Это второй подобный трофей в карьере игрока.

В истории лишь три игрока становились MVP финальной серии с разными командами: центровой Карим Абдул-Джаббар («Милуоки», «Лейкерс»), Леброн Джеймс («Майами», «Кливленд») и Кавай Ленард («Сан-Антонио», ).

Ленард помог «Рэпторс» впервые в истории клуба выиграть чемпионат. В 6-м матче, в котором «Рэпторс» оформили чемпионство, Ленард набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.