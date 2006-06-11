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    ESPN: «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла

    Теги травмы Голден Стэйт Торонто НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт, дебютировавший в финальной серии c «Торонто» после повреждения голени, снова получил травму правой ноги во 2-й четверти 5-го матча и покинул площадку.

    Как сообщает ESPN, «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла.

    Во вторник форвард пройдет МРТ-обследование, которое покажет степень серьезности травмы.

    Дюрэнт покинул арену на костылях и в защитном ботинке.

    Несмотря на потерю одного из своих лидеров, калифорнийцы смогли одержать победу в гостях и сократили отставание в серии (106:105, 2-3).

    Финальная серия НБА потрясает драматизмом, но все самое интересное впереди. Подпишитесь на лучший баскетбольный телеграм прямо сейчас, чтобы не пропустить главное

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