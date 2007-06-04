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Димитрис Итудис подписал новый 2-летний контракт с ЦСКА

Теги ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с ЦСКА, действующий до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт московского клуба.

Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и неизменно становилась лучшей в Единой лиге ВТБ. В 2016-м Итудис получил приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге, он также трижды признавался лучшим среди коллег в Лиге ВТБ.

В минувшем сезоне Итудис обошел Этторе Мессину, став лидером ЦСКА по количеству побед в Евролиге в истории. Под его руководством красно-синие выиграли 290 из 339 официальных матчей (85,5 процента).

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