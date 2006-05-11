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    Джеймс Харден: «Испытываю огромное разочарование»

    Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

    Защитник «Рокетс» Джеймс Харден подвел итоги серии с «Уорриорз» (2-4) после поражения в 6-м матче со счетом 113:118.

    Харден набрал 35 очков, 8 подборов и 5 передач, но реализовал лишь 6 из 15 3-очковых.

    «Это всегда очень больно, когда понимаешь, что у тебя были возможности. Огромное разочарование. Надо еще до конца осознать произошедшее, переварить. Надо искать возможности и становиться лучше.

    Мы не воспользовались большим количеством возможностей. Возможностями в последней встрече, в первой и во второй. Если не пользоваться возможностями, которые выпадают, то все заканчивается поражением», – заявил Харден.

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