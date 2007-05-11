Владелец «Рокетс»: «Обещаю, что мы выиграем титул с Джеймсом Харденом»

Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта после поражения от «Уорриорз» (113:118, 2-4) в 6-м матче серии и вылета из плей-офф пообещал, что команда завоюет трофей в эпоху .

«Нельзя допускать такое, что они выигрывают у нас с разницей в 10 очков в четвертой четверти, на нашей площадке. Это неприемлемо.

Мы переживем, справимся с этой ситуацией, мы станем лучше. Наше время придет. Джеймсу Хардену 30 лет. Майкл Джордан выиграл свой первый титул к 30 годам, Хаким Оладжувон выиграл свой первый титул к 30 годам. Обещаю, что мы выиграем титул с Джеймсом Харденом.

Мы не будем сидеть на месте, мы будем сражаться в каждом сезоне. Собираемся провести сильное межсезонье. Сделаем все, чтобы команда стала сильнее. Мы не собираемся сидеть сложа руки», – заявил Фертитта.