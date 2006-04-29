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    «Рокетс» заявили лиге, что судейство в 7-м матче с «Уорриорз» в 2018 году стоило им чемпионства

    Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

    «Рокетс» направили в лигу результаты собственного расследования судейской работы в 7-м матче финала Западной конференции против «Уорриорз» в плей-офф-2018.

    «С высокой вероятностью судьи повлияли на то, кто в итоге стал чемпионом», – отмечается в отчете «Хьюстона».

    Техасцы в результате анализа 7-го матча обнаружили в сумме 81 пропущенный фол, а также нарушения, которые не были зафиксированы. В клубе считают, что эти решения могли стоить им потери 18,6 очка в решающей встрече серии.

    «Уорриорз» победили в 7-м матче со счетом 101:92, а затем в четырех встречах обыграли «Кавальерс» в главном финале.

    Лига предоставила «Хьюстону» свой собственный разбор судейства в 7-м матче, отметив, что не соглашается с аргументами техасцев.

    «Как мы сказали «Рокетс», в лиге не согласны с их методологией», – заявил представитель НБА Майк Басс.

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