«Рокетс» заявили лиге, что судейство в 7-м матче с «Уорриорз» в 2018 году стоило им чемпионства

«Рокетс» направили в лигу результаты собственного расследования судейской работы в 7-м матче финала Западной конференции против «Уорриорз» в плей-офф-2018.

«С высокой вероятностью судьи повлияли на то, кто в итоге стал чемпионом», – отмечается в отчете .

Техасцы в результате анализа 7-го матча обнаружили в сумме 81 пропущенный фол, а также нарушения, которые не были зафиксированы. В клубе считают, что эти решения могли стоить им потери 18,6 очка в решающей встрече серии.

«Уорриорз» победили в 7-м матче со счетом 101:92, а затем в четырех встречах обыграли «Кавальерс» в главном финале.

Лига предоставила «Хьюстону» свой собственный разбор судейства в 7-м матче, отметив, что не соглашается с аргументами техасцев.

«Как мы сказали «Рокетс», в лиге не согласны с их методологией», – заявил представитель НБА Майк Басс.