Умер член Зала славы Джон Хавличек

На 80-м году жизни скончался легендарный защитник , член Зала славы Джон Хавличек.

Хавличек был выбран «Селтикс» под общим седьмым номером на драфте в 1962 году.

За 16 сезонов в лиге он стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, 8 раз был выбран в сборную лучших по игре в защите, а в 1974 году стал MVP финальной серии.

В 1984 году, через шесть лет после окончания карьеры, Хавличек был принят в Зал славы. А в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.

Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в «Селтикс», был выведен из обращения.