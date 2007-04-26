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    Умер член Зала славы Джон Хавличек

    Теги происшествия Бостон НБА Джон Хавличек Зал славы Баскетбол

    На 80-м году жизни скончался легендарный защитник «Бостона», член Зала славы Джон Хавличек.

    Хавличек был выбран «Селтикс» под общим седьмым номером на драфте НБА в 1962 году.

    За 16 сезонов в лиге он стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, 8 раз был выбран в сборную лучших по игре в защите, а в 1974 году стал MVP финальной серии.

    В 1984 году, через шесть лет после окончания карьеры, Хавличек был принят в Зал славы. А в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.

    Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в «Селтикс», был выведен из обращения.

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