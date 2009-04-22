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    Мэджик Джонсон: «Леброн приведет «Лейкерс» к чемпионству»

    Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что продолжает участвовать в жизни клуба и переживать за него.

    «Все знают, что я люблю «Лейкерс» и всегда буду помогать им. Как это происходит и прямо сейчас, я по-прежнему буду помогать им. Люблю мою команду, мой фрэнчайз, люблю этот город.

    Иногда ты должен делать вещи на своих условиях. Не столь важно, что думают другие, так ведь? И я этот парень. Но я все еще помогаю им. Такое впечатление, будто никуда не уходил. Все еще разговариваю с ними каждый день и продолжу помогать им, поверьте.

    Я люблю Леброна. Леброн приведет нас к чемпионству. Мы многого от него ждем и рады его подписанию. У меня все хорошо с Леброном и Мавериком Картером, с Ричем Полом. Нам всем нужно продолжить движением по тому же пути, взять этим летом еще одну суперзвезду – тогда мы будем в порядке», – заявил Джонсон.

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