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    Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет в гостях с «Автодором», «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи

    Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Зелена-Гура Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет в гостях с «Автодором», «Зенит» примет на своей площадке «Локомотив-Кубань».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Астана – Енисей
    Дата проведения
    21 апреля, 12.00, «СК Велотрек»
    Онлайн матча

    Автодор – УНИКС
    Дата проведения
    21 апреля, 16.00, «ДС Кристалл»
    Онлайн матча

    Зенит – Локомотив-Кубань
    Дата проведения
    21 апреля, 17.00, «Сибур Арена»
    Онлайн матча

    Зелена-Гура – Цмоки-Минск
    Дата проведения
    21 апреля, 18.00, «Рекреационно-спортивный центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 19-5, Химки Россия – 19-5, Локомотив-Кубань Россия – 16-7, Астана Казахстан – 14-10, Зенит Россия – 14-10, Калев Эстония – 13-12, Нижний Новгород Россия – 13-12, Енисей Россия – 9-14, Автодор Россия – 9-15, ВЭФ Латвия – 9-16, Парма Россия – 5-19, Зелена-Гура Польша – 5-19, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-21. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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