Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет в гостях с «Автодором», «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ УНИКС сыграет в гостях с «Автодором», «Зенит» примет на своей площадке «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 19-5, Химки Россия – 19-5, Локомотив-Кубань Россия – 16-7, Астана Казахстан – 14-10, Зенит Россия – 14-10, Калев Эстония – 13-12, Нижний Новгород Россия – 13-12, Енисей Россия – 9-14, Автодор Россия – 9-15, ВЭФ Латвия – 9-16, Парма Россия – 5-19, Зелена-Гура Польша – 5-19, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.