Леброн Джеймс: «Клубами НФЛ владеют пожилые белые мужчины с рабовладельческим менталитетом»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в эфире программы The Shop рассказал о разнице между и НФЛ.

«В НФЛ много пожилых белых мужчин, которые владеют клубами и имеют рабовладельческий менталитет. Подход примерно такой: «Это моя команда. Ты будешь делать то, что я скажу. Или мы избавимся от вас всех».

Это судно движется вперед благодаря игрокам. Это работает благодаря нам. Каждое воскресенье, без Тодда Гурли и Оделла Бэкхема-младшего, без всех этих игроков не будет никакого футбола. В НБА все устроено так же.

Разница между НБА и НФЛ в том, что НБА не все равно на игроков и их веру в себя, в свой потенциал. В НФЛ важно то, что ты можешь сделать для них в воскресенье, понедельник или четверг», – заявил Джеймс.