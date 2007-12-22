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    Леброн Джеймс: «Клубами НФЛ владеют пожилые белые мужчины с рабовладельческим менталитетом»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НФЛ Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в эфире программы The Shop рассказал о разнице между НБА и НФЛ.

    «В НФЛ много пожилых белых мужчин, которые владеют клубами и имеют рабовладельческий менталитет. Подход примерно такой: «Это моя команда. Ты будешь делать то, что я скажу. Или мы избавимся от вас всех».

    Это судно движется вперед благодаря игрокам. Это работает благодаря нам. Каждое воскресенье, без Тодда Гурли и Оделла Бэкхема-младшего, без всех этих игроков не будет никакого футбола. В НБА все устроено так же.

    Разница между НБА и НФЛ в том, что НБА не все равно на игроков и их веру в себя, в свой потенциал. В НФЛ важно то, что ты можешь сделать для них в воскресенье, понедельник или четверг», – заявил Джеймс.

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