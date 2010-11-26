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    «Кливленд» интересуется Маркеллом Фульцем

    Теги возможные переходы Кливленд Филадельфия НБА Маркелл Фульц Баскетбол

    По информации Amico Hoops, «Кливленд» ведет переговоры с «Филадельфией» о возможном обмене защитника Маркелла Фульца.

    Ранее сообщалось, что руководство «Сиксерс» ищет варианты обмена Фульца и уже не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. В клубе перестали оправдывать слабое выступление игрока его проблемами с плечом.

    На этой неделе Фульц должен посетить специалиста по травмам плеча в Нью-Йорке. До этого он не вернется к тренировочному процессу.

    В 19 матчах сезона Фульц набирает в среднем 8,2 очка, 3,7 подбора и 3,1 передачи при 41,9 процента попадания с игры.

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