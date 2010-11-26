«Кливленд» интересуется Маркеллом Фульцем

По информации Amico Hoops, ведет переговоры с «Филадельфией» о возможном обмене защитника .

Ранее сообщалось, что руководство «Сиксерс» ищет варианты обмена Фульца и уже не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. В клубе перестали оправдывать слабое выступление игрока его проблемами с плечом.

На этой неделе Фульц должен посетить специалиста по травмам плеча в Нью-Йорке. До этого он не вернется к тренировочному процессу.

В 19 матчах сезона Фульц набирает в среднем 8,2 очка, 3,7 подбора и 3,1 передачи при 41,9 процента попадания с игры.