Евролига. «Химки» уступили «Барселоне», «Панатинаикос» играет с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» уступили дома испанской «Барселоне».
В Афинах проходит дерби между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
6-й тур
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (27), Бост (9), Гилл (7), Дженкинс (6), Мики (2) – старт; Крокер (17 + 5 потерь), Томас (9), Моня (3), Зайцев (0), Зубков (0).
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Реал Испания – 6-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 4-1, Милан Италия – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Панатинаикос Греция – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Бавария Германия – 3-3, Баскония Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Химки Россия – 1-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Дарушафака Турция – 1-5, Будучность Черногория – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.