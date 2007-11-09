Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. «Химки» уступили «Барселоне», «Панатинаикос» играет с «Олимпиакосом»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» уступили дома испанской «Барселоне».

    В Афинах проходит дерби между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    6-й тур

    Химки Россия  –  Барселона Ласса Испания 80:87 (23:19, 15:19, 21:29, 21:20)
    Дата проведения
    9 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    Химки
    Швед (27), Бост (9), Гилл (7), Дженкинс (6), Мики (2) – старт; Крокер (17 + 5 потерь), Томас (9), Моня (3), Зайцев (0), Зубков (0).
    Барселона Ласса
    Эртель (18 + 8 передач), Синглтон (16), Томич (16), Курич (8), Ханга (6) – старт; Клавер (10), Пангос (8), Ориола (5), Рибас (0), Шмитс (0).

    Будучность VOLI Черногория  –  Жальгирис Литва 58:67 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 ноября, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Олимпиакос Греция 33:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Кирольбет Баскония Испания  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    9 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Кирольбет Баскония
    Шенгелия (4), Хиллиард (2), Уэртас (0), Шилдс (0), Пуарье (0).
    Фенербахче
    Ловернь (5), Диксон (3), Мелли (3), Грин (2), Датоме (0).

    Положение команд: Реал Испания – 6-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 4-1, Милан Италия – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Панатинаикос Греция – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Бавария Германия – 3-3, Баскония Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Химки Россия – 1-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Дарушафака Турция – 1-5, Будучность Черногория – 0-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться