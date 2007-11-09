Евролига. «Химки» уступили «Барселоне», «Панатинаикос» играет с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» уступили дома испанской «Барселоне».

В Афинах проходит дерби между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

6-й тур

Положение команд: Реал Испания – 6-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 4-1, Милан Италия – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Панатинаикос Греция – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Бавария Германия – 3-3, Баскония Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Химки Россия – 1-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Дарушафака Турция – 1-5, Будучность Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.