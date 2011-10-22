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    Крис Пол дисквалифицирован на два матча, Рэджон Рондо – на три, Брэндон Ингрэм – на четыре

    Теги дисквалификации Рэджон Рондо Лейкерс Крис Пол НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

    По итогам потасовки в матче «Лейкерс» – «Хьюстон» защитник гостей Крис Пол будет дисквалифицирован на два матча, игроки хозяев Рэджон Рондо и Брэндон Ингрэм – отстранены на три и на четыре игры соответственно. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Инцидент случился за 4 минуты до конца встречи после того, как Брэндону Ингрэму не понравилось поведение Джеймса Хардена, который заработал штрафные и продолжил разговаривать с судьями. Игрок отпихнул соперника и агрессивно начал оспаривать решение арбитра.

    Рондо стал инициатором конфликта – он плюнул в лицо Крису Полу. После этого президент профсоюза игрока начал тыкать оппоненту руками в лицо, и оба обменялись ударами в область головы.

    Ингрэм также принял участие в потасовке и исподтишка ударил в пространство между головами Криса Пола и Пи Джей Такера.

    За пропущенные матчи игроки не получат деньги, причитающиеся им по условиям контракта: Крис Пол – 491,781, Рэджон Рондо – 186,207, Брэндон Ингрэм – 158,817

    Все подробности баталии можно прочитать здесь.

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