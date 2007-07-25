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    ЦСКА расстался с Виталием Фридзоном

    Теги переходы ЦСКА Виталий Фридзон Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ Баскетбол

    Капитан сборной России, лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ Виталий Фридзон перейдет в другую команду после пяти сезонов в ЦСКА.

    Фридзон перешел в ЦСКА в 2013 году. В рядах армейцев он стал чемпионом Евролиги, 5-кратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

    Всего в составе ЦСКА Фридзон провел 312 матчей и по этому показателю делит 10-11-е места с Кайлом Хайнсом. 110 раз баскетболист выходил в стартовом составе, его средние показатели – 7,5 очка, 1,8 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата, 0,2 блок-шота за 16,0 минуты.

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