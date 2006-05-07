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    Алексей Швед – обладатель приза имени Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги

    Теги Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague видео Баскетбол

    Лидер подмосковных «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

    Швед принял участие в 34 матчах Евролиги-2017/18, набирая в среднем 21,76 очка за игру.

    Защитник «Химок» установил рекорд Евролиги, набрав за один сезон в сумме 740 очков. Предыдущее достижение было установлено Китом Лэнгфордом (609) из УНИКСа. 

    Россиянину также принадлежат рекорды по реализованным 3-очковым (107) и общему количеству попыток (324) за сезон. Еще один рекорд Шведа – 36 очков и 8 точных дальних бросков в одном матче плей-офф. 

    Швед стал первым россиянином, которому удалось выиграть приз Альфонсо Форда.

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