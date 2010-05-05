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    Единая лига ВТБ. 30 очков Кларка помогли «Автодору» победить «Химки», ЦСКА разгромил «Зенит» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА Химки Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей Цмоки-Минск ВЭФ Единая лига ВТБ Баскетбол

    В субботу, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» дома обыграл подмосковные «Химки».

    Московский ЦСКА на своей площадке крупно победил санкт-петербургский «Зенит».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    Локомотив-Кубань – Енисей 106:57 (25:10, 20:21, 29:11, 32:15)
    Дата проведения
    5 мая, 15.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    Локомотив-Кубань
    Мачюлис (22 + 9 подборов), Коллинз (15), Квали (8), Бабурин (5), Хвостов (4) – старт; Элегар (14), Лэйси (12), Ивлев (11), Рэгланд (6), Ильницкий (5), Левшин (4), Нелюбов (0).
    Енисей
    Браимо (12), Доуделл (6), Голдырев (6), Захаров (5), Мейерс (4) – старт; Каныгин (7), Пичкуров (5), Митусов (4), Гудумак (4), Хиллиард (2), Комиссаров (2).

    Автодор – БК Химки 104:92 (27:24, 20:24, 26:27, 31:17)
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «ДС Кристалл»
    Онлайн матча
    Автодор
    Кларк (30 + 7 подборов + 8 передач), Даунс (20), Робинсон (17 + 12 передач), Клименко (14), Маккиссик (0) – старт; Фрэйзер (14), Шелекето (9), Квитковских (0), Михайловский (0), Хаммер (0), Забелин (0).
    БК Химки
    Томас (15), Вяльцев (10), Моня (10), Андерсон (9), Зайцев (4) – старт; Дженкинс (18), Ханикатт (11 + 11 подборов + 8 передач), Ткаченко (6), Якушин (5), Зубков (4).

    ЦСКА Москва – Зенит 100:84 (24:25, 32:24, 22:15, 22:20)
    Дата проведения
    5 мая, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Родригес (19 + 8 передач + 6 потерь), Антонов (16), Хиггинс (11), Хантер (10), Курбанов (6) – старт; Клайберн (18), Воронцевич (7 + 4 блок-шота), Фридзон (5), Хряпа (5), М.Кулагин (3).
    Зенит
    Курич (13), Воронов (10), Гриффин (9 + 7 передач), Гордон (9), Симонович (5) – старт; Карасев (10), Харпер (9), Уиттингтон (7), Вихров (6), Валиев (4), Десятников (2), Коновалов (0).

    Цмоки-Минск – ВЭФ 84:77 (20:18, 21:24, 19:12, 24:23)
    Дата проведения
    5 мая, 18.00, «Falcon Club»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 21-2, УНИКС – 21-2, «Локомотив-Кубань» – 16-6, «Зенит» – 15-7, «Автодор» – 13-9, «Химки» – 12-10, «Нижний Новгород» – 8-14, ВЭФ – 8-15, «Цмоки-Минск» – 7-15, «Астана» – 7-16, «Парма» – 7-16, «Енисей» – 6-17, «Калев» – 6-18.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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