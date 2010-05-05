Единая лига ВТБ. 30 очков Кларка помогли «Автодору» победить «Химки», ЦСКА разгромил «Зенит» и другие результаты

В субботу, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» дома обыграл подмосковные «Химки».
Московский ЦСКА на своей площадке крупно победил санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 мая, 15.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Мачюлис (22 + 9 подборов), Коллинз (15), Квали (8), Бабурин (5), Хвостов (4) – старт; Элегар (14), Лэйси (12), Ивлев (11), Рэгланд (6), Ильницкий (5), Левшин (4), Нелюбов (0).
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Кларк (30 + 7 подборов + 8 передач), Даунс (20), Робинсон (17 + 12 передач), Клименко (14), Маккиссик (0) – старт; Фрэйзер (14), Шелекето (9), Квитковских (0), Михайловский (0), Хаммер (0), Забелин (0).
- Дата проведения
- 5 мая, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА Москва
- Родригес (19 + 8 передач + 6 потерь), Антонов (16), Хиггинс (11), Хантер (10), Курбанов (6) – старт; Клайберн (18), Воронцевич (7 + 4 блок-шота), Фридзон (5), Хряпа (5), М.Кулагин (3).
- Дата проведения
- 5 мая, 18.00, «Falcon Club»
Положение команд: ЦСКА – 21-2, УНИКС – 21-2, «Локомотив-Кубань» – 16-6, «Зенит» – 15-7, «Автодор» – 13-9, «Химки» – 12-10, «Нижний Новгород» – 8-14, ВЭФ – 8-15, «Цмоки-Минск» – 7-15, «Астана» – 7-16, «Парма» – 7-16, «Енисей» – 6-17, «Калев» – 6-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.