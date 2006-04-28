«Химки» не смогли подать протест на ошибку арбитров в 4-м матче серии с ЦСКА

Руководство «Химок» хотело подать протест на работу арбитров в 4-м матче серии с .

В концовке судьи отменили попадание Чарльза Дженкинса, которое могло принести «Химкам» победу.

Кори Хиггинс вывел ЦСКА вперед за 5,1 секунды до сирены (89:88). После этого провели атаку, в результате которой Дженкинс поразил цель из-под кольца, однако чуть раньше прозвучал свисток, попадание не было засчитано.

После паузы «Химки» заново провели атаку (5,1 секунды), но на этот раз безуспешную.

Официальным основанием для отмены мяча стала просьба о замене, которая поступила от форварда «Химок» Тайлера Ханикатта перед штрафными бросками Энтони Гилла. Из-за того, что Гилл промахнулся во второй попытке, столик дал паузу только во время следующего «мертвого мяча», то есть попадания Хиггинса.

«Химки» настаивают, что Георгиос Барцокас просил замену только в том случае, если Гилл реализует второй штрафной бросок. А также говорят о том, что арбитр Саша Пукл дал отсчет времени за 5,1 секунды до конца, не увидев сигнал, поступивший со столика, и таким образом не должен был останавливать атаку «Химок».

В итоге подать протест у «Химок» не получилось – его не приняли, так как были нарушены формальности при подаче документа.