Судьи отменили попадание Дженкинса, которое могло принести «Химкам» победу над ЦСКА

Судьи отменили попадание Чарльза Дженкинса, которое могло принести «Химкам» победу над в четвертом матче серии плей-офф Евролиги.

Кори Хиггинс вывел ЦСКА вперед за 5,1 секунды до сирены (89:88). После этого «Химки» провели атаку, в результате которой Дженкинс поразил цель из-под кольца, однако чуть раньше прозвучал свисток, попадание не было засчитано.

После паузы «Химки» заново провели атаку (5,1 секунды), но на этот раз безуспешную.

На матче работали судьи Саша Пукл, Борис Рыжик и Бенхамин Хименес.

Официальная причина отмена мяча – то, что «Химки» попросили провести замену.

Форвард Тайлер Ханикатт попросил о замене перед штрафными Энтони Гилла – он должен был выйти на защиту. Но Гилл промахнулся во второй попытке, и замена не состоялась.

При этом Ханикатт не отменил замену – он просто отошел к скамейке. И столик дал «Химкам» паузу в следующий «мертвый мяч», то есть после попадания Кори Хиггинса.

Таким образом, «Химки» своими несогласованными действиями на скамейке лишили себя победы.