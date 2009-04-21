Леброн Джеймс: «Думаете, я переложу вину на партнеров? Нет, я так не делаю»

Лидер «Кавальерс» после третьего матча серии плей-офф с «Индианой» (90:92, 1-2) ответил на вопрос по поводу неудачной игры ролевых игроков команды.

На счету Джеймса 28 очков, 12 подборов и 8 передач.

«Чего вы хотите услышать? Думаете, я стану перекладывать вину на партнеров? Нет, я так не делаю. Парни просто должны играть лучше, включая меня.

У меня сегодня шесть потерь. Я был ужасен в третьей четверти, не мог попасть по кольцу. Сыграй я лучше в каких-то моментах третьей четверти, преимущество не сократилось бы. Мы знаем, что все должны играть лучше как команда», – сказал Джеймс.