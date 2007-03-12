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Sports.ru NBA

    Деррик Роуз: «Можете считать меня «мешком», я не нуждаюсь в вашей чертовой оценке»

    Теги Миннесота НБА Деррик Роуз

    Разыгрывающий «Миннесоты» Деррик Роуз резко ответил на все критические замечания в свой адрес.

    «Вот как я смотрю на это: вы можете считать меня «мешком», можете думать, что я не способен играть, не способен забить, то-се. Пожалуйста, я не обижаюсь. Если вам так кажется, ради бога. Но я не нуждаюсь в вашей чертовой оценке. Я знаю, кто я, я знаю, что я за игрок. Относитесь к этому с уважением, и я буду уважать вашу точку зрения. Вот как я смотрю на это», – цитирует Роуза ESPN.com.

    Ранее ведущие TNT Шакил О’Нил и Чарльз Баркли заявили, что карьера Роуза закончилась.

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