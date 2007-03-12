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Sports.ru NBA

    Шакил О’Нил и Чарльз Баркли: «Карьера Деррика Роуза окончена»

    Теги Шакил О′Нил Миннесота НБА Чарльз Баркли Деррик Роуз

    Аналитики TNT Шакил О’Нил и Чарльз Баркли сошлись во мнении, что карьера разыгрывающего Деррика Роуза закончилась.

    «Мы с Чарльзом проходили через это. К сожалению, Деррик Роуз – уже не тот Деррик Роуз, что был раньше. Он находится в конце своей карьеры. Он играет в хорошей команде», – сказал О’Нил.

    «У них очень молодая команда, он может стать хорошим партнером. Мне нравится Деррик Роуз, но его карьера окончена», – согласился Баркли.

    Ранее сообщалось, что Роуз и «Миннесота» договорились о контракте до конца сезона.

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