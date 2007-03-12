Шакил О’Нил и Чарльз Баркли: «Карьера Деррика Роуза окончена»

Аналитики TNT Шакил О’Нил и Чарльз Баркли сошлись во мнении, что карьера разыгрывающего закончилась.

«Мы с Чарльзом проходили через это. К сожалению, Деррик Роуз – уже не тот Деррик Роуз, что был раньше. Он находится в конце своей карьеры. Он играет в хорошей команде», – сказал О’Нил.

«У них очень молодая команда, он может стать хорошим партнером. Мне нравится Деррик Роуз, но его карьера окончена», – согласился Баркли.

Ранее сообщалось, что Роуз и договорились о контракте до конца сезона.